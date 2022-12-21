Госдума РФ приняла закон о наделении ведомственной охраны правом сбивать беспилотники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ в ходе заседания во вторник, 21 декабря приняла во втором чтении поправки к проекту закона об усилении контроля за оборотом оружия, согласно которым работники ведомственной охраны получают право применять специальные технические средства для того, чтобы сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Изменения будут внесены в закон «О ведомственной охране», где в случае принятия законопроекта будет прописано право работников «пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях отражения нападения на охраняемые объекты».

Напомним, в регистрацию квадрокоптера в России в этом году были внесены изменения. Сайт KP.RU ранее подробно рассказывал о них. Так, среди прочего, был снижен минимальный порог для постановки беспилотника на учет с 250 до 150 грамм.