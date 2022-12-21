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НовостиПолитика21 декабря 2022 10:54

Песков анонсировал объемное выступление Путина на коллегии Минобороны

Президент также сделает заключительные ремарки после доклада Шойгу
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин выступит с объемной речью на итоговой коллегии Минобороны в среду, 21 декабря 2022 года. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, в ходе мероприятия руководитель Минобороны России Сергей Шойгу зачитает доклад, после которого верховный главнокомандующий сделает заключительные ремарки.

"Будет важное выступление президента, достаточно объемное. Будет доклад министра обороны, - уточнил Дмитрий Песков. - И, как правило, потом ремарки заключительные президента и главнокомандующего".

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Шойгу выступит с докладом о итогах деятельности Вооруженных сил России в 2022 году в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, которое проведет Владимир Путин. В ходе мероприятия российский лидер также поставит задачи на следующий год.