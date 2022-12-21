Песков заявил, что в Кремле не рассчитывают на изменение позиции Зеленского по переговорам после визита в США

Пресс-секретарь президента РФ Песков отрицательно ответил на вопрос о позитивных ожиданиях от встречи лидеры США и Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли изменит свою позицию относительно мирного переговорного процесса после визита в США 21 декабря 2022 года. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Не думаю", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об изменении позиции относительно начала мирных переговоров.

Помимо этого пресс-секретарь президента РФ Песков отрицательно ответил на вопрос о позитивных ожиданиях от встречи лидеров США и Украины.

Несколько ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что президент Украины Зеленский в среду, 21 декабря, посетит Вашингтон, где встретиться с американским президентом Джо Байденом, а также выступит перед конгрессом.

Напомним, в ходе выступления на саммите G20 Владимир Зеленский выразил готовность вести мирные переговоры с Россией. Он назвал "формулу мира", озвучив базовые требования к Москве для начала диалога: восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий и другие.

В ответ глава МИД России Сергей Лавров назвал "неадекватными" требования Украины к переговорам с Россией, об этом руководитель российского внешнеполитического ведомства говорил в ходе итогового брифинга на саммите G20.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно повторил, что РФ будет продолжать спецоперацию в Украине пока "не добьется поставленных целей".