Песков прокомментировал сообщения о захвате офицеров батальона ВСУ, расстрелявшего пленных

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о сообщениях в телеграм-каналах о том, что российские разведчики захватили в плен двоих офицеров 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая причастна к расстрелу российских пленных в Макеевке.

Пресс-секретарь главы государства не смог ни подтвердить, ни опровергнуть представленные данные.

"Я не знаю, насколько это достоверно", - признал Дмитрий Песков, добавив, что доклады идут по линии военных идут напрямую верховному главнокомандующему.

Как ранее писал сайт KP.RU, военный корреспондент Владлен Татарский подтвердил сообщение о взятии в плен военных 80-й бригады ВСУ, уличенной в расстреле пленных россиян. По словам Татарского, захват был осуществлен разведчиками российского отряда "Барс-13".

Напомним, украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. По данным российского военного ведомства, ВСУ расстреляли как минимум 10 человек, которые были без оружия и не оказывали сопротивления. По данному факту Следственный Комитет России возбудил уголовное дело.