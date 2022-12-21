В Амурской области обсудили повышение правовой грамотности председателей советов многоквартирных домов

Обучающие семинары помогают собственникам многоквартирных домов защищать свои права. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области обсудили вопросы повышения правовой грамотности председателей советов многоквартирных домов. С июня по декабрь обучающие семинары прошли в 13 муниципалитетах региона, участие в них приняли около 300 человек. В процессе обучения специалисты регионального министерства ЖКХ активно используют социальные сети, мессенджеры и видео конференции. Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул, что председатели советов домов в большинстве своем - люди пенсионного возраста. Для них более продуктивным является личное общение.

«Цифровые виды связи должны быть вспомогательными в данной работе. Основное обучение старших домов специалистам нужно проводить очно. Такие семинары необходимо организовывать на постоянной основе. Законодательство корректируется, меняются старшие домов, в любой ситуации люди должны знать, как защитить свои права в качестве собственников многоквартирных домов», - отметил Василий Орлов.

В обучающих семинарах принимают участие представители Амурской государственной жилищной инспекции, Фонда капитального ремонта, Законодательного собрания и прокуратуры. Они разъясняют правовые вопросы, касающиеся управления домов, установления платы за услуги и проведения капремонта.

Василий Орлов предложил составить рейтинг управляющих компаний и поощрять лучшие организации.

«Нужно составить на каждой территории рейтинг управляющих компаний. Кто и как работает. МинЖКХ совместно с госжилинспекцией составят методику отбора и проработают предложения по стимулированию управляющих компаний. Лучших мы готовы поддерживать, поощрять материально, возможно и техникой», - пообещал глава региона.