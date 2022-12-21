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НовостиОбщество21 декабря 2022 11:15

В Амурской области обсудили повышение правовой грамотности председателей советов многоквартирных домов

Глава региона Василий Орлов поручил составить рейтинг лучших управляющих компаний
Ксения БОГДАНОВА
Обучающие семинары помогают собственникам многоквартирных домов защищать свои права.

Обучающие семинары помогают собственникам многоквартирных домов защищать свои права.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области обсудили вопросы повышения правовой грамотности председателей советов многоквартирных домов. С июня по декабрь обучающие семинары прошли в 13 муниципалитетах региона, участие в них приняли около 300 человек. В процессе обучения специалисты регионального министерства ЖКХ активно используют социальные сети, мессенджеры и видео конференции. Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул, что председатели советов домов в большинстве своем - люди пенсионного возраста. Для них более продуктивным является личное общение.

«Цифровые виды связи должны быть вспомогательными в данной работе. Основное обучение старших домов специалистам нужно проводить очно. Такие семинары необходимо организовывать на постоянной основе. Законодательство корректируется, меняются старшие домов, в любой ситуации люди должны знать, как защитить свои права в качестве собственников многоквартирных домов», - отметил Василий Орлов.

В обучающих семинарах принимают участие представители Амурской государственной жилищной инспекции, Фонда капитального ремонта, Законодательного собрания и прокуратуры. Они разъясняют правовые вопросы, касающиеся управления домов, установления платы за услуги и проведения капремонта.

Василий Орлов предложил составить рейтинг управляющих компаний и поощрять лучшие организации.

«Нужно составить на каждой территории рейтинг управляющих компаний. Кто и как работает. МинЖКХ совместно с госжилинспекцией составят методику отбора и проработают предложения по стимулированию управляющих компаний. Лучших мы готовы поддерживать, поощрять материально, возможно и техникой», - пообещал глава региона.