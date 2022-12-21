Матвиенко заявила, что Россия остается частью Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва никогда не отказывалась и не намерена отказываться от многовекторной внешней политики. Такое заявление в ходе итоговой пресс-конференции в среду, 21 декабря, сделала глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко, отметив, что Россия была, есть и останется частью Европы.

«Россия - не флюгер, чтобы конъюнктурно разворачиваться. Россия была и остаётся частью Европы. Мы никогда не отказывались от многовекторности … Мы не будем отказываться от многовекторности», - сказала глава Совфеда РФ, указав на намерения Москвы «активно сотрудничали со всеми на условиях, что сотрудничество взаимовыгодное», а также, что такое сотрудничество будет учитывать взаимные интересы.

Матвиенко отметила, что в рамках своей внешней политики Россия ищет и другие рынки, где намерены закупать российские углеводороды, однако, по ее словам, это не означает, что Москва закрывается для остального мира.

Как отметила глава Совфеда РФ, Москва сотрудничает с достаточно широким кругом государств. «Посмотрите, как мы нарастили уровень товарооборота с Китаем и с Индией! Главный приоритет - наши национальные интересы», - заявила она.

Как писал сайт KP.RU, Матвиенко также заявила, что Москва не использует продовольствие в политических целях.