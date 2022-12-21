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НовостиПолитика21 декабря 2022 11:21

Матвиенко заявила, что Россия остается частью Европы

Глава Совфеда РФ отметила, что Москва никогда не отказывалась от многовекторной внешней политики
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Матвиенко заявила, что Россия остается частью Европы

Матвиенко заявила, что Россия остается частью Европы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва никогда не отказывалась и не намерена отказываться от многовекторной внешней политики. Такое заявление в ходе итоговой пресс-конференции в среду, 21 декабря, сделала глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко, отметив, что Россия была, есть и останется частью Европы.

«Россия - не флюгер, чтобы конъюнктурно разворачиваться. Россия была и остаётся частью Европы. Мы никогда не отказывались от многовекторности … Мы не будем отказываться от многовекторности», - сказала глава Совфеда РФ, указав на намерения Москвы «активно сотрудничали со всеми на условиях, что сотрудничество взаимовыгодное», а также, что такое сотрудничество будет учитывать взаимные интересы.

Матвиенко отметила, что в рамках своей внешней политики Россия ищет и другие рынки, где намерены закупать российские углеводороды, однако, по ее словам, это не означает, что Москва закрывается для остального мира.

Как отметила глава Совфеда РФ, Москва сотрудничает с достаточно широким кругом государств. «Посмотрите, как мы нарастили уровень товарооборота с Китаем и с Индией! Главный приоритет - наши национальные интересы», - заявила она.

Как писал сайт KP.RU, Матвиенко также заявила, что Москва не использует продовольствие в политических целях.