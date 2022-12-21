Губернатор Сергей Цивилев: Аграрии Кузбасса получат более 70 млн рублей за ввод в сельхозоборот неиспользуемых земель

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Более 71 млн рублей господдержки получат сельхозпроизводители Кузбасса, увеличившие посевные площади за счет освоения брошенных земель. По региональной программе им возместят до 90% понесенных расходов. Сумма помощи в этом году существенно выросла: в 2021 году на эти цели из областного бюджета выделялось 27,5 млн рублей.

«Важно по максимуму использовать земли, пригодные для сельского хозяйства, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Субсидии получат 39 сельхозпроизводителей. Мы проводим комплексную работу по поддержке сельскохозяйственной отрасли, и она дает отличные результаты. Аграрии добились рекордного урожая зерна, собрав более 1,7 млн тонн, повысили урожай картофеля и овощей, масличных культур. Благодаря наращиванию объемов производства, а также господдержке сельхозпредприятия могут вкладывать больше средств в модернизацию, улучшать условия труда на селе».

С 2018 года по инициативе главы региона в оборот было введено более 83 тысяч га неиспользуемых земель.