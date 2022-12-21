Институт русского языка имени Пушкина выбрал "наследие" словом 2022 года Фото: REUTERS

Государственный институт русского языка имени Пушкина выбрал словом 2022 года "наследие". Об этом сообщается на странице вуза в социальной сети "ВКонтакте".

"Институт Пушкина готов назвать слово года. Это слово - наследие. Наследие - слово, отмеченное во многих словарях пометами (книжн.) и (высок.). В этимологическом словаре Крылова находим следующее: "Заимствование из старославянского, где было образовано от глагола наслъдити - "наследовать". От того же корня след, следить. Буквально наследовать - "идти следом", - говорится в сообщении.

В институте считают, что в этом году для России важна "идея переосмысления исторического прошлого, со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться".

В вузе напомнили также важность и роль великих людей в продвижении культурных процессов общества. В этом году отмечаются юбилеи со дня рождения многих выдающихся персон в истории России, таких как Петр I, К. И. Чуковский, Ф. П. Врангель, А. А. Тарковский и др.

"Мы продолжаем хранить и беречь то наследие, что оставили нам эти великие люди", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря 2022 года Оксфордский словарь английского языка впервые принял решение выбрать слово года при помощи общественного голосования.

Понятие goblin mode («режим гоблина») является сленговым термином, которое Оксфордский словарь определяет как "поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям".