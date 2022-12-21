В Вологодской области к 2025 году половина региональных дорог будут в нормативном состоянии

Вопросы развития опорной дорожной сети муниципалитетов обсуждались на заседании в правительстве области, сообщает пресс-служба Губернатора Вологодской области.

За счет дополнительного финансирования дорожных ремонтов в разные годы, план по ремонтам будет перевыполнен. В итоге доля нормативных дорог в регионе существенно увеличилась: с 3% в 2014 году до 40,5% в 2022 году. В общей сложности к 2025 году в муниципальные дороги инвестируют более 5 млрд рублей из регионального бюджета, 4,8 млрд добавит федеральный бюджет. Таким образом более 50% региональных дорог будут в нормативном состоянии, причем в городских агломерациях доля дорог по нормативу превысит 85%.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» в 2023 году отремонтируют 249 км дорог, на это потратят 7.4 млрд рублей. В планах на ближайшие три года отремонтировать 674 км дорог, инвестиции в ремонты превысят 22 млрд рублей. Кроме этого, по нацпроекту отремонтируют 25 мостов на региональных и муниципальных дорогах. В 2023 году продолжится реализация крупных автодорожных проектов: расширение трассы А-114 между Вологдой и Череповцом и строительство малого транспортного кольца в Вологде.

«В ближайшие несколько лет нашим дорожным строителям предстоит очень много работы. Главная задача – своевременная контрактация объектов для того, чтобы ремонтные бригады приступили к отработке контрактов уже в апреле-мае месяце, как только позволят погодные условия, – резюмировал Олег Кувшинников.

Добавим, что все дороги, подлежащие ремонту, нанесены на интерактивную карту на сайте областного правительства. В конце декабря карту обновят и на ней появятся дороги, запланированные на 2023 год.