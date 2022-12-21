Владимиру Путину показали, как выглядит новый участок газопровода "Сила Сибири" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 21 декабря, по видеосвязи принял участие в церемонии запуска Ковыктинского месторождения в Иркутской области, а также участка Ковыкта - Чаянда газопровода «Сила Сибири» от него.

Путин отметил, что запуск данного месторождения станет крупнейшим в Сибири, добавив, что важнейший газотранспортный маршрут заработает полностью.

Ковыктинское месторождение является крупнейшим по запасам газа на Востоке России, а также относится к категории уникальных. Извлекаемые запасы голубого топлива по проекту составят 1,8 трлн кубометров, газового конденсата - 65,7 млн тонн.

Как сообщили в Кремле, первоочередные объекты данного газопровода были созданы в сжатые сроки. Отмечается, что эксплуатационное бурение в районе месторождении началось в июле 2019 года, а в октябре этого года был подан газ для проведения пусконаладочных работ.