Путин призвал использовать опыт в Сирии и информацию о силах НАТО для улучшения ВС России

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ призвал улучшать отечественные Вооруженные силы на основе информации о силах НАТО, а также использовать опыт операции в Сирии.

"Вся информация о силах и средствах НАТО хорошо известна, она должна быть проанализирована и использована для строительства ВС России", - заявил Путин.

Он также добавил, что опыт, полученный в ходе спецоперации в Украине и операции в Сирии, должен стать основополагающим для совершенствования военной подготовки ВС России.

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