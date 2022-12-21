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НовостиПолитика21 декабря 2022 12:15

Путин призвал использовать опыт в Сирии и информацию о силах НАТО для улучшения ВС России

Опыт СВО и Сирии должны стать основой совершенствования боевой учебы в России, заявил президент РФ Путин
Владимир РОМАНЕНКО

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ призвал улучшать отечественные Вооруженные силы на основе информации о силах НАТО, а также использовать опыт операции в Сирии.

"Вся информация о силах и средствах НАТО хорошо известна, она должна быть проанализирована и использована для строительства ВС России", - заявил Путин.

Он также добавил, что опыт, полученный в ходе спецоперации в Украине и операции в Сирии, должен стать основополагающим для совершенствования военной подготовки ВС России.

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