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НовостиПолитика21 декабря 2022 12:20

Шойгу заявил, что Запад игнорирует теракты и заказные убийства со стороны Украины

Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН

Западные страны ведут против России санкционную и информационную войну, но закрывают глаза на заказные убийства и теракты, осуществляемые киевским режимом. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в среду, 21 декабря 2022 года.

"США и союзники накачивают киевский режим вооружениями, ведут против нас санкционную и информационную войну, - подчеркнул Шойгу. - Украинское руководство прибегает к заказным убийствам, терактам, обстрелам мирных. Запад предпочитает не замечать всего этого".

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