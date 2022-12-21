Шойгу заявил, что Запад игнорирует теракты и заказные убийства со стороны Украины

Западные страны ведут против России санкционную и информационную войну, но закрывают глаза на заказные убийства и теракты, осуществляемые киевским режимом. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в среду, 21 декабря 2022 года.

"США и союзники накачивают киевский режим вооружениями, ведут против нас санкционную и информационную войну, - подчеркнул Шойгу. - Украинское руководство прибегает к заказным убийствам, терактам, обстрелам мирных. Запад предпочитает не замечать всего этого".

Новость дополняется.