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НовостиПолитика21 декабря 2022 12:27

Шойгу раскрыл цели частичной мобилизации в России

Шойгу назвал частичную мобилизацию критерием зрелости для российского общества
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал частичную мобилизацию в стране критерием зрелости для российского общества. Соответствующее заявление прозвучало в докладе российскому лидеру в среду, 21 декабря 2022 года.

"Проведена частичная мобилизация. Она стала критерием зрелости для российского общества, - констатировал Шойгу. - Мобилизационные планы не приводились с времен Великой Отечественной войны".

По его словам, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Возникшие трудности по оповещению преодолены, а недостатки - исправлены, заключил Шойгу.

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