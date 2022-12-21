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НовостиПолитика21 декабря 2022 12:45

Силы России на учениях отработали нанесение массированного ядерного удара

Шойгу добавил, что ядерная триада продолжает обеспечивать стратегическое сдерживание внешних угроз
София ГОНЧАРОВА
Силы России на учениях отработали нанесение массированного ядерного удара

Силы России на учениях отработали нанесение массированного ядерного удара

Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные в ходе специальных учений успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения. Об этом он сообщил во время своего выступления на заседании коллегии военного ведомства 21 декабря 2022 года.

- Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения, - сказал Шойгу.

Также он добавил, что ядерная триада продолжает обеспечивать стратегическое сдерживание внешних угроз, а также силами министерства оказывается техническое оснащение и модернизация оборонительных комплексов.

Ранее сайт KP.RU писал, что с 26 по 29 октября прошла тренировка стратегических ядерных сил сдерживания России Гром-2022. Такие учения, когда задействуются все компоненты Стратегических ядерных сил (СЯС) - наземная, морская и воздушная, - проводятся в России ежегодно. .