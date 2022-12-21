Силы России на учениях отработали нанесение массированного ядерного удара Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные в ходе специальных учений успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения. Об этом он сообщил во время своего выступления на заседании коллегии военного ведомства 21 декабря 2022 года.

- Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения, - сказал Шойгу.

Также он добавил, что ядерная триада продолжает обеспечивать стратегическое сдерживание внешних угроз, а также силами министерства оказывается техническое оснащение и модернизация оборонительных комплексов.

Ранее сайт KP.RU писал, что с 26 по 29 октября прошла тренировка стратегических ядерных сил сдерживания России Гром-2022. Такие учения, когда задействуются все компоненты Стратегических ядерных сил (СЯС) - наземная, морская и воздушная, - проводятся в России ежегодно. .