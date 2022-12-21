Шойгу предложил увеличить численность ВС России до 1,5 млн человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что стране необходимо довести численность Вооружённых сил до 1,5 миллиона человек, в том числе увеличить количество контрактников до 670 тысяч. Об этом он сообщил во время выступления на заседании коллегии военного ведомства 21 декабря 2022 года.

Руководитель МО РФ объяснил, что это необходимо для решения задач по обеспечению военной безопасности.

- Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности страны необходимо довести численность Вооруженных Сил до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек, - сказал Шойгу.

Также министр обороны выступил с инициативой увеличить призывный возраст россиян. Данная инициатива предусматривает рост как минимального, так и предельного возраста, в котором призывают на срочную службу в армии. Первая планка должна поняться до 21 года, а вторая - до 30 лет, уверен Шойгу.