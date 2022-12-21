Владимир Путин рассказал о попытках сблизиться с "цивилизованным миром"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна всегда пыталась сблизиться с так называемым "цивилизованным миром", но у него оказались иные цели - "почикать", раздробить страну.

"У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции, разобщения нашей страны. Ничего нового нет, - констатировал глава государства. - Слишком большая, как им кажется, страна, которая представляет угрозу. Поэтому ее нужно "почикать", раздробить. Куда не посмотри, всегда такая ставилась цель".

По словам российского лидера, некоторым казалось, что после распада СССР ситуация изменится, но правда оказалось иной - государство попытались "добить".

"Я предпринимал эти попытки, сблизиться. Нет. Нет. Наоборот, были предприняты другие действия. Для того, чтобы добить Россию и растащить Российскую федерацию", - заявил Владимир Путин.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась и в отношениях с Украиной. Россия десятилетиями давала Киеву и кредиты, и скидки на энергоресурсы, пытаясь выстроить братские отношения. Но даже это не помогло из-за "промывания мозгов" украинцам, признал российский лидер.