Владимир Путин об Украине: У них - подачки, у нас есть все

Российский лидер Владимир Путин заявил, что у России есть все, в отличии от соседей. Об этом он заявил во время выступления на заседании коллегии Министерства обороны 21 декабря 2022 года.

По его мнению, у них есть "только подачки".

- У нас, у России, не говорю о соседях. У них будут только подачки. У нас - есть все. Именно все. Все возможности, чтобы наращивать потенциал. И мы будем это делать. Без всяких скидок. Причем, на собственной, подчеркну, технологической, производственной и кадровой базе, - заявил Путин.