В образовании дошкольников перемены

В последние годы для дошколят делается немало Фото: Мария ЛЕНЦ

Система взаимодействия воспитателя и ребенка-дошкольника в России – это то, чем мы можем гордиться. В основном в детских садах у нас работают люди, болеющие за свое дело, которые для малышей становятся почти такими же родными, как папа и мама, в момент их отсутствия. С детьми много и разнообразно занимаются, грамотно развивают их творческие и коммуникационные навыки, мелкую моторику, которая неразрывно связана с активной умственной деятельностью и развитием мозга, помогают окрепнуть физически. Воспитатели работают с душой, креативно, опираясь на толковые, практически полезные методички, которые задают общее направление.

Не зря замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Натальи Костюк считает российскую систему дошкольного образования одной из самых стабильных образовательных систем в мире. Тем не менее время идет вперед, и за ним воспитательная система должна успевать. Поэтому государственная система дошкольного образования постоянно эволюционирует. Так и должно быть.

В последние годы для дошколят делается немало: строятся детские сады, благодаря чему создаются новые места, обеспечивается и обновляется материально-техническая база – ведь ребятня нуждается в современных игрушках, лего-конструкторах, у детей должна быть удобная мебель и спортивные залы – словом, все то, что обеспечит их всестороннее развитие. У педагогов и воспитателей есть возможность для постоянного обучения и повышения квалификации.

«Модернизация дошкольного образования, - считает Наталья Костюк, - это не революционные изменения, а эволюция. Федеральная программа дошкольного образования – осмысленный документ, который будет совершенствоваться и в дальнейшем».

Святой союз

Воспитание – это всегда тройственный союз семьи, образовательного учреждения и самого ребенка.

Победитель Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2018 году Анастасия Шлемко, работающая старшим педагогом-воспитателем детского сада «Котёнок» г. Химки Московской области видит свою первостепенную профессиональную задачу в подготовке детей к школе, поскольку это совершенно новый этап в жизни маленького человека. И прежде всего к нему важно подготовиться психологически. Причем всем – не только дошкольнику, но и всей семьей. По мнению завкафедрой дошкольной педагогики и психологии факультета психологии образования Московского государственного психолого-педагогического университета Ирины Бурлаковой, любая дошкольная программа без психологического сопровождения будет недостаточно эффективной. Психологическая помощь - это не прихоть, а потенциальная большая польза как для взрослых, так и для подрастающего поколения. Правда, психологов в детсадиках по-прежнему не хватает.

Иногда родители нуждаются в профессиональных консультациях и разъяснениях, как лучше поступить в том или ином случае, куда направить своего ребенка, чтобы сформировать желательные или смекшировать те или иные нежелательные черты характера его личности.

По мнению д.п.н., завкафедрой дошкольной педагогики института детства Российского государственного педагогического университета им. Герцена» г. Санкт-Петербурга Александры Гогоберидзе, в одиночку здесь каждому отдельному воспитателю не справиться. «Здесь нужно выступить единым профессиональным сообществом, - уверена спикер. - А родители действительно хотят иметь такие методики. Им важно не просто прочитать некое руководство к действию, но оно должно быть таким, чтобы позволяло прожить с ребёнком тот или иной совместный опыт».

В эпоху больших перемен все нуждаются в поддержке, в том числе и сами воспитатели.

Как сказала директор Института развития образования г. Орла Ирина Патронова, при переменах любой педагог нуждается в непрерывном сопровождении и взаимообогащающем сотрудничестве с другими педагогами через формальное и неформальное образование. «При этом «наставники» и «ученики» периодически меняются местами, - уточняет спикер. -Сегодня я могу быть наставником, а завтра – чему-то научат меня, потому что я могу чего-то не знать, в чем-то сомневаться, или у моего коллеги что-то получается лучше».