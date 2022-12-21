Байден встретит Зеленского на лужайке 21 декабря

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден встретит украинского коллегу Владимира Зеленского на лужайке у Белого дома в среду, 21 декабря 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным западных журналистов, встреча запланирована на 22:00 по московскому времени. После этого пройдут переговоры Зеленского с Байденом, его администрацией и членами совета национальной безопасности США, говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что затем должна пройти совместная пресс-конференция, после которой глава Украины выступит перед американским конгрессом.

Напомним, журналисты выяснили, что американские сенаторы не знали о подготовке визита Владимира Зеленского на Украину, поэтому объявление об этом событии "стало шоком" для них.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Белом доме заявили, что прибытие Владимира Зеленского в Соединенные Штаты станет сигналом Владимиру Путину о том, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев. В администрации Байдена добавили, что речи о вводе американских войск на Украину не может идти ни сейчас, ни в следующем году.

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