Движение по Крымскому мосту снова возобновлено

Министерство транспорта России объявило о возобновлении движения по Крымскому мосту с 16:15 по Москве 21 декабря 2022 Фото: REUTERS

Министерство транспорта России объявило о возобновлении движения по Крымскому мосту после проведения ремонтных работ. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"Сегодня в 16:15 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 20 декабря 2022 года, Минтранс России заявил, что на Крымском мосту 21 декабря с 12 до 18 часов закроют движение автомобилей из-за ремонтных работ.

Ранее Президент РФ Владимир Путин прокомментировал свою недавнюю поездку на Крымский мост, который пострадал после инцидента. По его словам, он хотел поблагодарить строителей, которые ведут восстановительные работы моста.

"Мне просто хотелось поддержать строителей, сказать им "спасибо". В очень короткие сроки сделали огромный объем работы, хотелось посмотреть лично. ... Сделано все на самом высшем уровне", - отметил Путин.