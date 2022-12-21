В Башкирии победители детского турнира по хоккею остались без призов из-за нехватки бюджета

Юные спортсмены остались без подарков

В Башкирии традиционно сильная школа хоккея. Воспитанники «Салавата Юлаева» играют в клубах КХЛ, Северной Америки и Европы. Но иногда в спортивной сфере происходят неприятные моменты. На днях такая ситуация произошла с маленькими хоккеистами в Стерлитамаке.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что победителей всероссийского этапа детского турнира по хоккею «Золотая Шайба» в Стерлитамаке оставили без призов из-за нехватки бюджета. Об этом рассказала жительница республики Флюра З.

Женщина отмечает, что из года в год дети получали от организаторов турнира ценные подарки – клюшки и подарочные сертификаты (даже детская хоккейная экипировка стоит очень дорого!). Однако в этом году в родительском комитете сообщили, что призы дети якобы не получат из-за отсутствия денег в бюджете.

- Обидно за детей, которые играли, старались, выкладывались и боролись на каждой игре. Они заслужили призовые подарки, - пишет женщина.

В министерстве спорта Башкирии пообещали Флюре З. разобраться в неприятной ситуации до 28 декабря.