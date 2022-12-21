Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области 21 декабря 2022 года Фото: REUTERS

21 декабря в Киевской области произошел взрыв, сообщает украинское издание "Страна".

- (Очевидцы) сообщают о взрыве в Киевской области. Тревогу в регионе уже отменили, - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Ранее сегодня в Днепропетровской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы. Украинские журналисты уточняют, что звуки взрывов были слышны в городах Кривой Рог и Очаков. Также в среду по всей территории Незалежной объявлена воздушная тревога.

19 декабря киевская городская военная администрация и руководитель администрации Киевской области Алексей Кулеба заявили о взрывах в Киеве и области. Кулеба заявил, что Киевская область подверглась атакам дронов. Также он призывал граждан оставаться в укрытиях.

Также сайт KP.RU писал, что жители села Демидов Киевской области страдают от подтоплений после взрыва ВСУ дамбы на реке Ирпень.