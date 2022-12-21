Врач рассказала, у кого происходят обострения болезней после праздничного застолья Фото: pixabay.com

Терапевт, врач-гастроэнтеролог GMS Clinic Елена Касимцева рассказала в беседе с «Газета.Ru» о том, какие людей, могут почувствовать себя плохо после праздничного застолья.

«Обострение после праздников чаще всего встречается у пациентов с эндокринными нарушениями (прежде всего, это сахарный диабет), у пациентов с заболеваниями пищеварительного тракта, также часто страдают сердечники», – рассказала.

Специалист отметила, что всем остальным также необходимо знать конкретные продукты, которые провоцируют организм, и ограничивать их потребление. Так Касимцева обратила внимание на традиционные для новогоднего стола мандарины, которые способны спровоцировать кислотозависимые заболевания пищеварительного тракта, а также аллергические реакции.

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с «Известиями» рассказала о негативном воздействии на организм потребления алкоголя и жирной пищи во время застолья, назвав самым вредное сочетание шипучих алкогольных напитков с большим количеством жирной, углеводной и соленой пищи.

Диетолог Любовь Кулиш рассказала «Пятому каналу» о том, как сохранить фигуру и не переесть во время новогоднего застолья. Врач рекомендовала ответственно подойти к употреблению белковой пищи, не смешивать подобные продукты. Так, по ее словам, стоит есть только рыбу или только сыры.