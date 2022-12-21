Юрист объяснил порядок назначения штрафов за разметку во время снежных заносов на дороге Фото: Юлия Лоза

Во время непогоды и снежных заносов камеры фотовидеофиксации продолжают работать в обычном режиме, поэтому неправильное пересечение дорожной разметки все равно считается нарушением ПДД и граждане могут получить штрафа за разметку. Об этом в беседе «Газета.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Специалист заявил, что теоретически такой штраф можно будет оспорить, если на фото будет видно, что данная разметка была занесена снегом, однако, по его словам, камеры фотовидеофиксации делают 10–15 снимков, один из которых может зафиксировать момент маневра.

Радько также напомнил, что зачастую разметка дублируется дорожными знаками. Таким образом водитель нарушает ПДД, не соблюдая требования, указанных на знаках. Эксперт также отметил, что камеры продолжают работать даже при сильном снегопаде.

«Временно отключить камеры технически невозможно. В той же Москве их несколько тысяч, и условия возле каждой из них могут поменяться за минуту: например, если проехал снегоуборочный трактор и разметку очистил», - сказал он.

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