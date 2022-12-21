В России предложили освободить от налогов аграриев новых регионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума России посоветовала правительству рассмотреть вопрос освобождения от налогов производителей сельскохозяйственной продукции, осуществляющих деятельность на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Также парламентарии предложили ввести льготный режим налогообложения для аграриев в регионах, граничащих с новыми субъектами страны.

В документе говорится и о том, что кабмину стоит рассмотреть возможность "выделения мер господдержки развития молочного и мясного скотоводства в качестве самостоятельного федерального проекта".

30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Накануне президент РФ попросил провел встречу с Денисом Пушилиным. Врио главы ДНР сообщил, что коммуникации сильно разрушены, включать водопровод чаще не получается – все просто выливается на землю. При этом он отметил, что московские власти помогают Донецку с ремонтом коммунальной инфраструктуры. Но работы все равно очень много.