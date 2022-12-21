Депутат Свищёв сообщил о предстоящей работе в сфере спорта в ДНР и ЛНР

Дмитрий Свищёв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил о предстоящей работе в сфере спорта в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР).

Как сообщил Свищёв в среду, 21 декабря, заслушали руководителей министерств спорта ДНР и ЛНР, а позже намерены заслушать глав ведомств в Херсонской и Запорожской области. «Узнали, какие на данный момент существуют проблемы. Это в первую очередь материально-техническая база», - заявил парламентарий, отметив, что в регионах около 30 лет практически никто не занимался спортивными объектами, отметив, что «руки у государства до них не доходили».

Тем не менее, по его словам, спорт в республиках развит. Он отметил, что сейчас дети, многие из которых ранее не видели России, «побывали на мастер-классах и узнали, что такое российский спорт».

«Поэтому для нас это большой проект, который поможет показать ребятам, что такое спорт, и познакомиться со звёздами, которых они видели только по телевизору», - приводит RT слова депутата.

Ранее Минфин РФ разработал специальный порядок утверждения и исполнения бюджета на территориях ДНР и ЛНР. Как писал ФАН, новые российские регионы получат статус высокодотационных.