Bloomberg: ЕС рассмотрит заявку Косово на вступление в союз в 2023 году

Заявка Косово будет рассмотрена при председательстве Швеции в январе 2023 года Фото: REUTERS

Европейский союз намерен рассмотреть заявку Косово на вступление в сообщество в первые месяцы 2023 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, заявка Косово на вступление в Евросоюз поступит на рассмотрение после того, как место председателя ЕС в январе 2023 года займет Швеция.

По словам собеседника агентства, пять из 27 государств - членов Евросоюза до сих пор не признали независимость Косово, поэтому рассмотрение заявки будет тщательным и, вероятно, долгим процессом.

Напомним, сербские власти отвергли план, ранее предложенный руководством ФРГ и Франции, по урегулированию в Косово и Метохии, который предполагает членство суверенной республики в Организации Объединенных Наций (ООН) без формального признания Белградом.

Ранее Министр обороны республики Косово Арменд Мехай заявил, что действия Сербии ведут к эскалации конфликта на общей границе с Косово.

По его словам, Белград ищет предлог для того, чтобы увеличить "численности войск своей армии вокруг границы с Косовом, чтобы использовать это для нагнетания паники на граждан обоих государств".