Запад недооценил мощь России Фото: Александр КОЦ

Западные аналитики просчитались, оценивая российскую военную силу, считает обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.

Он также указал на то, что поставки вооружений от западных стран киевскому режиму недостаточны для разрешения конфликта силовым путем,

- Чувствуется, что Запад недооценил исходящую от России опасность ... Он не отправил Украине средства, необходимые для отражения волн беспилотников и ракет, - отмечает автор.

Вагхорн также считает, что американской стороне и европейским государствам стоит приложить больше усилий. Сейчас же складывается впечатление, будто Запад дает Украине оружие, чтобы поддерживать эскалацию, а не завершить ее.

Ранее британский журналист Род Лиддл заявил, что Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России в ходе спецоперации на Украине. По его словам, западные издания стремятся выдать желаемое за действительное.