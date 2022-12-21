В Госсовет Татарстана внесли проект поправок для смены названия должности "Президент" на "Глава Республики" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госсовет республики Татарстан внесли ряд проектных поправок в Конституцию, согласно которым, в частности, предполагается сменить название должности представителя региона с "президента" на "главу республики". Документ поступил 21 декабря 2022 года в парламент республики. Проект опубликован на сайте Госсовета региона.

"Слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан", - говорится в тексте проекта.

Ранее сообщалось, что 1 июня 2022 года вступил в силу закон о наименовании руководителей субъектов Российской Федерации только главами или губернаторами. В связи с этим Рустам Минниханов больше не сможет называться президентом Татарстана.

Однако, в документах он будет значится таковым вплоть до 1 января 2023 года. Именно столько дается времени, чтобы привести все бумаги в соответствии с действующим российским законодательством.