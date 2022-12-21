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НовостиПолитика21 декабря 2022 17:35

Депутат Чепа согласился, что за конфликтом на Украине стоят другие страны

Парламентарий согласился со словами Владимира Путина
Елена АКИМОВА
Депутат Чепа согласился, что за конфликтом на Украине стоят другие страны

Депутат Чепа согласился, что за конфликтом на Украине стоят другие страны

Фото: Александр КОЦ

В Госдуме прокомментировали слова Владимира Путина о том, что происходящая на Украине трагедия случилась по вине третьих стран, а не России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа согласился с президентом в оценке ситуации. Парламентарий отметил, что для таких оценок есть логичные обоснования.

В частности, слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель доказывают, что коллективный Запад «всю эту существующую трагедию вынашивал». А сейчас там «принимают самое активное участие» в происходящем.

- Конечной целью они видят истощение мощности России, — заключил собеседник RT.

Тем временем, Владимир Зеленский отправился в США. Экс-пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила неожиданный визит главы Украины в Вашингтон снижением поддержки его страны в Штатов, пишет Свободная пресса.

Эксперты же склонный полагать, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон представляет собой вызов сеньором своего вассала «на ковер». Об этом они заявили в беседе с ФАН.