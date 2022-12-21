Депутат Чепа согласился, что за конфликтом на Украине стоят другие страны Фото: Александр КОЦ

В Госдуме прокомментировали слова Владимира Путина о том, что происходящая на Украине трагедия случилась по вине третьих стран, а не России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа согласился с президентом в оценке ситуации. Парламентарий отметил, что для таких оценок есть логичные обоснования.

В частности, слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель доказывают, что коллективный Запад «всю эту существующую трагедию вынашивал». А сейчас там «принимают самое активное участие» в происходящем.

- Конечной целью они видят истощение мощности России, — заключил собеседник RT.

Тем временем, Владимир Зеленский отправился в США. Экс-пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила неожиданный визит главы Украины в Вашингтон снижением поддержки его страны в Штатов, пишет Свободная пресса.

Эксперты же склонный полагать, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон представляет собой вызов сеньором своего вассала «на ковер». Об этом они заявили в беседе с ФАН.