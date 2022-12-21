Аналитики рынка недвижимости рассказали, что спрос на вторичную недвижимость упал на 12% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рынок недвижимости в 2022 году серьезно просел. Такой статистикой делятся эксперты. Основной причиной стало снижение доходов населения и проведение СВО,

Аналитики называют шок от спецоперации главной причиной провала на рынке российской недвижимости

Подводя итоги года, эксперты отмечают, что несмотря на снижающийся спрос, цены стабильно расти. Первичный рынок сильно штормило, а вот вторичный был устойчив.

В итоге спрос на вторичку снизился на 12%,а на первичку остался на одном уровне. Зато предложение в сегменте аренды стало быстро расти, в долгосрочном сегменте число предложений увеличилось на 80%.

Сильнее всего падение было в марте и апреле. Тогда же произошел рост ключевой ставки, и россияне перестали брать кредиты. Вторая волна снижения пришлась на сентябрь – падение составило 17%. В итоге к концу года можно сделать вывод, что интерес к покупке жилья упал на 29%.

Сегодня же интерес к покупке жилья сровнялся с показателями начала 2022 года.

На вторичном рынке Москвы число сделок уменьшилось на 21%, сообщают «Новые известия».