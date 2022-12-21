Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посла Франции Пьера Леви вызвали в министерство иностранных дел России. Ему выражен протест в связи с неприемлемыми высказываниями главы МИД Франции Катрин Колонны о покушении на главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого.

- 21 декабря в МИД России вызван посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Лев, - сказано в заявлении дипломатического ведомства.

Также отмечается, что российская сторона призывает Париж воздержаться от нагнетания истерии в связи с деятельностью российских специалистов в ЦАР.

Напомним, покушение на Сытого произошло утром в пятницу, 16 декабря, в доме дипломата. Позже появилось сообщение о том, что он получил ранения после того, как вскрыл посылку, которая была направлена из Того. В российском посольстве в ЦАР заявили о госпитализации Сытого, уточнив, что его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, поэтому его жизни ничего не угрожает.

После теракта власти ЦАР готовы сотрудничать с Россией в расследовании террористического акта в отношении главы Русского дома.