Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов сообщил о продвижении бойцов в Соледаре Фото: Александр КОЦ

Бойцам спецназа "Ахмат" удалось продвинуться в районе Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил командир подразделения, помощник главы Чечни Апты Алаудинов.

Он также заверил, что бойцам удается каждый день отвоевывать "очень хорошие участки".

- Наши подразделения ведут очень хорошую работу именно в городе Соледаре. Ежедневно они продвигаются и выбивают противника с позиций, отвоевывая очень хорошие участки, - заявил офицер РИА Новости.

Накануне солдаты Воздушно-десантных войск из Пскова смогли отодвинуть украинскую армию более чем на два километра на сватовском участке фронта в Донбассе. Об этом журналистам рассказал военнослужащий с позывным "Паркер 13". Кроме того, солдаты уничтожили до пяти единиц бронетехники противника, а потери в рядах ВСУ составили порядка 50 человек, уточнил он.

Также сообщалось, что бойцы украинских сил жалуются на сильные обстрелы со стороны российских сил в районе Артемовска (Бахмута), ВС РФ удается продвижение в этом направлении.