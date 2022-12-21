На Москву обрушился ледяной дождь вечером, 21 декабря

В Москве начался ледяной дождь, оранжевый уровень опасности сохранится как минимум до 10 утра 22 декабря. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Ледяной дождь обрушился на Москву вечером 21 декабря. Ранее о неблагоприятном погодном явлении предупреждали синоптики.

Российский Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за ледяного дождя, предположительно, он сохранится до 10 утра четверга 22 декабря.

На дорогах и тротуарах из-за ледяного дождя образуется гололед. Москвичи в социальных сетях рассказывают, что им трудно передвигаться даже на небольшие расстояния – тротуары превратились в сплошное ледяное зеркало.

Городское хозяйство Москвы опубликовало в Telegram-канале предупреждение о ледяном дожде в 22.53. Пешеходов просят быть аккуратнее, а автомобилистов – строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

«Городские службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров», - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что над Москвой образовались пробки из самолетов, которые не могут сесть в аэропортах из-за ледяного дождя, а те, что уже сели, не могут подъехать к трапам по скользким полосам, пассажиры ждут высадки по нескольку часов.