«Пробки» из самолетов образовались в небе над Москвой из-за страшного гололеда

Вот такую картину видят из окна самолета пассажиры в одном из московских аэропортов. Фото сделано спустя полтора часа после посадки самолета. Фото: Роман ЛЯЛИН

В небе над Москвой образовались «пробки» из самолетов, которые не могут сесть в аэропортах из-за гололеда. Это следует из данных сервиса, позволяющего отслеживать местоположение воздушных судов.

Самолеты, которые уже совершили посадку в аэропорту Внуково, не могут подъехать к трапам из-за того, что полоса покрыта льдом. Буксиры не могут исправить положение, из-за гололеда они не могут сдвинуть самолеты с места. Пассажиры вынуждены оставаться в самолетах в ожидании высадки.

В это время в столичных аэропортах задержан вылет нескольких десятков рейсов, как следует из данных табло аэропортов.

Напомним, ледяной дождь начался вечером в среду 21 декабря в Москве. Объявлен оранжевый уровень опасности. Столичные коммунальные службы проводят обработку тротуаров и проезжей части специальными реагентами.