Из-за ледяного дождя в Москве задержаны десятки рейсов самолетов

Несколько десятков рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах из-за ледяного дождя. Фото: Иван ВИСЛОВ

Несколько десятков рейсов задержаны или отменены из-за ледяного дождя в московских аэропортах в среду 21 декабря. Это происходит из-за ледяного дождя.

Данные о задержанных и отмененных рейсах опубликованы на онлайн-табло московских аэропортов. Так, в аэропорту Внуково восемь рейсов отменены, сообщается о задержке 15 рейсов. Вылет 15 рейсов задерживается в аэропорту Домодедово, шесть рейсов отменены. В Шереметьево отменили пять рейсов и задержали шесть.

Сообщается также о задержке посадки ряда рейсов. Как уже писал сайт KP.RU, над московскими аэропортами образуются пробки из самолетов, которые не могут приземлиться из-за ледяного дождя. Те самолеты, которые уже сели в аэропортах, не могут из-за гололеда начать высадку пассажиров.

Напомним, ледяной дождь начался вечером в среду 21 декабря в Москве. Объявлен оранжевый уровень опасности. Столичные коммунальные службы проводят обработку тротуаров и проезжей части специальными реагентами.