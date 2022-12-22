Sky News назвал западную помощь Киеву недостаточной для победы Украины в конфликте

Британским СМИ предлагают резко увеличить объем военной помощи Украине для обеспечения ее победы в конфликте. Фото: REUTERS

Западные страны должны резко увеличить объем помощи Украине, если хотят добиться ее победы в конфликте. Такое предложение прозвучало на британском телеканале Sky News.

Телеканал назвал нынешний уровень военной помощи Украине, которую оказывает Запад, достаточным лишь для продолжения конфликта.

Британский телеканал назвал частичную мобилизацию и назначение Сергея Суровикина на должность командующего группировкой российских войск в зоне СВО факторами, которые должны привести к укреплению российских позиций.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о включении ЗРК Patriot в новый пакет американкой помощи для Украины. Также Штаты выделят Киеву дополнительную военную помощь на сумму 1,85 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден распорядился о выделении военной помощи Украине на сумму до одного миллиарда долларов. Об этом 21 декабря говорится в документе, обнародованном Белым домом.