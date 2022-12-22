ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк боеприпасами натовского калибра. Фото: REUTERS

Очередной обстрел Донецка совершили украинские вооруженные силы вечером в среду 21 декабря. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Обстрелу подверглись два района Донецка – Кировский и Куйбышевский.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.38 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», - сказано в сообщении ведомства.

Снаряды калибра 155 миллиметров – это так называемый «натовский» калибр, подобные боеприпасы Запад передает Киеву в качестве военной помощи.

Позже СЦКК сообщил об обстреле Куйбышевского района Донецка, по которому было выпущено три снаряда.

Как сообщал сайт KP.RU, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке. Сообщается, что жизнь Рогозина вне опасности, он находится под наблюдением медиков. Ранения получили несколько сопровождающих его лиц.

Тем временем в Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву. В том числе речь идет о боеприпасах калибра 155 мм.

Байден во время переговоров пообещал Зеленскому и дальше оказывать военную помощь Украине. Таким образом Вашингтон намерен создавать «издержки для Кремля».