Hill: США могут повторить на Украине сценарий вывода войск из Афганистана

США могут разыграть на Украине "афганский сценарий", считает обозреватель издания Hill. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты могут повторить в отношении Украины сценарий вывода войск из Афганистана, пишет издание Hill. Обозреватель издания Харлан Ульман допустил, что Вашингтон может начать действовать в своих интересах на определенном этапе развития событий украинского конфликта.

«На каком-то этапе США будут действовать в своих интересах, возможно, как поступила администрация Трампа на переговорах о выводе войск из Афганистана с талибами, а не с афганским правительством», - пишет Ульман, отметив, что некоторые американские военные чиновники описывают ситуацию на Украине как конфликт «большой России и маленькой России».

Обозреватель отметил, что пакеты военной помощи, которые Запад предоставляет Украине, достаточны для обороны и выживания, но не для вытеснения России с контролируемых ею территорий.

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