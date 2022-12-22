В России создали тренажер «Корзина» для обучения прицельному бомбометанию с дронов

В России создали тренажер для обучения операторов дронов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России создан универсальный тренажер «Корзина», который позволяет обучать операторов дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по развитию компании «ALFA Центр мишеней», где разработали тренажер, Анатолия Сманцера.

Сообщается, что при помощи «Корзины» можно обучать операторов осуществлению трех типов задач. Это разведка и обнаружение, целеуказание и корректировка огня и бомбометание – поражение наземных целей.

«Мы откликнулись на потребности специальной военной операции», - сказал Сманцер.

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