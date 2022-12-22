Что произошло в ночь на 22 декабря

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение спины при обстреле гостиницы в Донецке. Травмы получили и его сопровождающие.

Президент США Джо Байден заявил об открытости украинского лидера Владимира Зеленского к диалогу о мире, а Зеленский описал свое понимание мира как "отсутствие территориальных компромиссов и возмещение убытков Украине".

В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву. Помимо прочего, США предоставят Украине ракеты для «Града», боеприпасы к HIMARS и ракеты HARM.

Казахстан пообещал Германии поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Эти поставки не подпадают под действие эмбарго.

Украинских военных будут обучать управлению комплексами ПВО Patriot в Германии.

В Минцифры заявили, что качество мобильной связи в России не пострадает после ухода Nokia и Ericsson, так как операторы связи будут поэтапно переходить на российское оборудование.

Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски из-за подъема заболеваемости гриппом.

Читатели CNN раскритиковали Зеленского за кофту вместо костюма на встрече с Байденом. Нарушение дресс-кода назвали вопиющим неуважением.

Минобороны Тайваня заявило о приблизившихся к острову 39 китайских самолетах. Также за сутки к острову приближались три военных корабля КНР.

В Великобритании считают, что визит Зеленского в Вашингтон свидетельствует о расколе Запада.

В клинике Сан-Паулу сообщили об ухудшении состояния легендарного футболиста Пеле. Футболисту требуется более интенсивный уход, но он не нуждается в переводе в реанимацию.