Байден заявил, что передача Украине систем Patriot не станет шагом к эскалации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден считает, что передача Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не приведет к эскалации напряженности. По его словам, речь идет об оборонительных вооружениях.

«Это - оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», - заявил американский лидер на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что не обсуждал данную тему с украинским коллегой.

Напомним, ранее Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи объемом около двух млрд долларов, в который войдут в том числе ЗРК Patriot. Как писал сайт KP.RU, в Белом доме также заявили о планах Вашингтона обучать украинские войска применению ракетной батареи. Тем временем Зеленский попросил увеличить поставки данного вооружения.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что комплексы Patriot станут законной целью Вооруженных сил (ВС) России в случае доставки их на Украину.