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НовостиВ мире22 декабря 2022 4:41

Сын Трампа заявил, что Зеленский стал «неблагодарной королевой иностранной помощи»

Сын экс-президента США ответил на критику украинского президента от обозревателя Fox News
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сын Трампа заявил, что Зеленский стал «неблагодарной королевой иностранной помощи»

Сын Трампа заявил, что Зеленский стал «неблагодарной королевой иностранной помощи»

Фото: REUTERS

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «неблагодарной королевой иностранной помощи».

«Зеленский, по большому счету, просто неблагодарная королева иностранной помощи», - написал сын экс-главы Белого дома в своем Twitter в ответ на критику украинского президента от обозревателя Washington Examiner и Fox News Байрона Йорка.

Обозревателя ранее написал о том, что Зеленский во время визита в Вашингтон намерен передать американским политикам украинский флаг с подписями военных Украины и попросить больше вооружения. Сам Йорк предположил, что украинский лидер все равно назовет помощь недостаточной США, несмотря на ее размер.

Ранее Трамп-младший опубликовал в своем Twitter сообщение: «За прошлый месяц я заработал 40 млрд долларов, работая из дома! Учитесь!». Таким образом он высмеял Зеленского за его умение «зарабатывать» на западной помощи.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи объемом около двух млрд долларов. Тем временем Зеленский попросил увеличить поставки входящих в пакет помощи ЗРК Patriot.