Сын Трампа заявил, что Зеленский стал «неблагодарной королевой иностранной помощи» Фото: REUTERS

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «неблагодарной королевой иностранной помощи».

«Зеленский, по большому счету, просто неблагодарная королева иностранной помощи», - написал сын экс-главы Белого дома в своем Twitter в ответ на критику украинского президента от обозревателя Washington Examiner и Fox News Байрона Йорка.

Обозревателя ранее написал о том, что Зеленский во время визита в Вашингтон намерен передать американским политикам украинский флаг с подписями военных Украины и попросить больше вооружения. Сам Йорк предположил, что украинский лидер все равно назовет помощь недостаточной США, несмотря на ее размер.

Ранее Трамп-младший опубликовал в своем Twitter сообщение: «За прошлый месяц я заработал 40 млрд долларов, работая из дома! Учитесь!». Таким образом он высмеял Зеленского за его умение «зарабатывать» на западной помощи.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи объемом около двух млрд долларов. Тем временем Зеленский попросил увеличить поставки входящих в пакет помощи ЗРК Patriot.