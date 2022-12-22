Гаубица 1-й Славянской бригады уничтожила зенитную установку украинских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гаубица 1-й Славянской бригады уничтожила зенитную установку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишут РИА Новости.

Как сообщается, орудия Д-20 за счет работы аэроразведки зарегистрировал перемещение зенитной установке на базе МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) по линии украинских войск.

Позже корректировщики навели орудие Д-20 по технике украинской армии, после чего уничтожили ее несколькими снарядами.

Напомним, в минувший вторник, 20 декабря, Воздушно-космические войска (ВКС) России сбили в Донецкой народной республике (ДНР) два истребителя МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ. Кроме того, в Министерстве обороны РФ заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в районе города Угледара в ДНР, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Северное.