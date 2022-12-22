Курс доллара на Мосбирже превысил 71 рубль впервые с 29 апреля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доллар и евро на открытии торгов Московской биржи в четверг, 22 декабря 2022 года, продолжили свое укрепление относительно рубля. Так американская валюта поднялась выше 71 рублей, что произошло впервые с 29 апреля 2022 года, а европейская - превысила уровень в 76 рублей. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 07:07 по московскому времени курс доллара увеличился на 12 копеек, поднявшись до 71,14 рубля. Немного ранее американская валюта поднималась до 71,75 рубля.

Напомним, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что оптимальный для России курс доллара колеблется в районе 70-80 рублей. По его словам, низкий курс американской валюты бьет по доходам экспортеров, поэтому в российском правительстве решают вопрос, как привести курс к оптимальному соотношению.