В Госдуме предложили лишать свободы за подложные декларации в налоговую

Подачу подложных счетов-фактур и налоговых деклараций предлагают строго наказывать Фото: pixabay.com

Группа депутатов Государственной думы от "Единой России" и ЛДПР выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за предоставление подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Авторы законопроекта аргументируют необходимость его принятия тем, что злоумышленники приобретают уставные документы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, от имени которых готовятся подложные счета-фактуры и налоговые декларации для получения налогового вычета.

Федеральная налоговая служба утверждает, что подобным образом в 2021 году незаконно получены порядка 1 трлн рублей.

Народные избранники предлагают сделать при крупном ущербе подобные действия уголовно наказуемыми преступлениями и предусмотреть наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей и лишения свободы на срок до четырех лет, а при совершении организованной группой и или особо крупном ущербе – до пяти лет тюрьмы.

Как ранее писал сайт KP.RU, Госдума России в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому лица, принимающие участие в диверсионной деятельности, отныне будут преследоваться по уголовным статьям в плоть до пожизненного заключения.

Напомним, Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания приняла в третьем чтении закон, который приравнивает георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривает таким образом введение штрафа до 5 миллионов рублей или тюремное заключение на срок до пяти лет за публичное осквернение данного символа.