Посольство РФ в США заявило, что Россия требует прозрачного расследования взрывов на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не позволит «замести под ковер» неудобную правду о произошедшем на «Северном потоке - 1» и «Северном потоке - 2». Такое заявление сделало российское посольство в США.

«Наша страна не позволит «замести под ковер» неудобную правду о произошедшем на «Северных потоках». Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», - сказано в заявлении диппредставительства в ответ на публикацию The Washington Post, в которой говорилось о непричастности России к взрывам на «Северных потоках».

Российские дипломаты поприветствовали попытки журналистов добиться истины, не занимаясь спекуляциями. Однако в посольстве заявили, что расследования The Washington Post «не слишком удобен для любителей при любом удобном случае демонизировать Россию».

В диппредставительстве также призвали ответить на вопрос о том, кому было выгодно обвинение России, отметив, что данный ответ на него очевиден.

Напомним, ранее The Washington Post сообщило, что доказательств причастности Москвы к взрывам на «Северных потоках» по итогам расследований не найдено. По данным издания, ряд западных чиновников признают, что Москва не причастна к диверсии.