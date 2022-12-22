Японский депутат призвал Байдена признать атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой и извиниться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат верхней палаты парламента Японии от оппозиционного Общества возрождения Японии Мунэо Судзуки призвал американского президента Джо Байден признать ошибкой бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году и принести извинения Японии.

В своем личном блоге парламентарий напомнил, что глава Белого дома будет участвовать в саммите «Большой семерки» (G7), который состоится в Хиросиме с 19 по 21 мая 2023 года, а также отметил, что сейчас активно обсуждаются планы американского президента совершить визит в Нагасаки.

«Соединенные Штаты громко провозглашают «демократию, права человека и свободу» в ответ на действия других стран. Тогда почему бы им не рассказать откровенно Японии и всему миру о том, что сделали?» - заявил японский депутат, отметив, что всему миру нужно напомнить, что применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году стало ошибкой, которую нельзя повторять.

Напомним, что 6 и 9 августа 1945 американскими самолетами на Хиросиму и Нагасаки были сброшены ядерные бомбы. Бомбы «Малыш» и «Толстяк» упали в центры городов, а взрывы были такой силы, что практически стерли эти города с «лица земли».