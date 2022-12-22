Стилист перечислила вещи, которые категорически запрещено надевать на новогодний корпоратив Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогодние корпоративы в самом разгаре и стилист Валерия Шуликова дала советы, какие наряды не стоит выбирать на рабочий праздник.

Первое правило – отказаться от откровенно летней одежды. Никаких летящих сарафанов, кружевных юбок, иначе образ получится нелепым.

- Исключение составляют те случаи, когда празднование происходит собственно в теплых краях, — объяснила стилист «Газете.Ru».

Лишним будут повседневные образы: футболки, свитера, джинсы. Элементы офисного дресс-кода будут смотреться скучно на празднике, но усердствовать тоже не стоит.

- Платья в пол будут выглядеть чересчур торжественно, ваши движения будут скованы, - отметила Шуликова. – Подобный фасон уместен только в случае дресс-кода Black Tie.

Различные облегающие платья с вырезами лучше оставить для вечеринок с друзьями. Иначе стремление продемонстрировать все прелести своей фигуры может привести к конфузной ситуации.

- К тому же, можно стать поводом обсуждений среди коллег. Все должно быть в меру, — добавила она.

Особое внимание нужно обратить на колготки. Самый провальный вариант – это плотные бежевые колготки с люрексом. Такие колготки допустимы только если они матовые, совпадают по оттенку с кожей и имеют плотность 8 DEN.

Выбрать наряд на корпоратив стоит с учетом оптимального сочетания цветов. За счет этого получится подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть ее недостатки, рассказала Москве 24 стилист-имиджмейкер Мария Хомякова.

У каждого второго россиянина (57%) в гардеробе есть одежда, которая пригодилась всего 1–2 раза в жизни, при этом чаще всего «вещи-однодневки» покупают на свадьбу, Новый год и корпоратив. Такие нерациональные покупки чаще свойственны женщинам, чем мужчинам (64% против 50%), пишет газета "Известия".