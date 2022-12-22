Американская академия киноискусств представила шорт-лист претендентов на "Оскар" в 10 категориях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская академия киноискусств представила шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в десяти категориях. Об этом сообщается на сайте академии.

Отмечается, что из 144 соответствующих критериям отбора в шорт-лист возможных номинантов на премию в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» вошли 15 картин, из которых позже всего пять будут выдвинуты на премию. В числе претендентов есть работы «Потомок» американки Маргарет Браун, «Вся красота и кровопролитие» американки Лоры Пойтрас, «Все, что дышит» индийца Шаунака Сена, «Вулкан любви» Сары Досы, а также «Движение Джейн» Тии Лессин и Эммы Пилдс, и ряд других работ.

В шорт-листе в номинации «Лучший иностранный фильм» в этом году не представлены картины российских режиссеров. В список попали «Аргентина» Сантьяго Митре, «Корсаж» австрийского режиссера Мари Кройцер, «Близко» бельгийца Лукаса Донта, а также картины из Пакистана, Мексики, Марокко, Польши, Швеции, Дании, Германии, Камбоджи, Индии, Ирландии, а также Республики Корея.

Претенденты также были представлены в категориях «Лучший короткометражный мультфильм», «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучшая музыка», «Лучшая песня», «Лучший грим и прически», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты».